Bir Günde İki Ani Ölüm

Lefkoşa’da 44 yaşındaki Kenan Evren Pınar ile Lapta’da 53 yaşındaki turist Arif Çiçek, dün akşam saatlerinde aniden hayatını kaybetti. Her iki ölümün nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Lefkoşa'da 44 yaşında; Lapta'da ise 53 yaşında olmak üzere ülkede dün iki ani ölüm gerçekleşti.

Dün saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Kenan Evren Pınar (E-44) ikametgahında yaşamını yitirdi.

Ayrıca, Lapta’da bir otelde kalan, ülkeye turist olarak giren Arif Çiçek de (E-53) de aynı saatlerde aniden rahatsızlanarak özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hert iki kişinin de ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.