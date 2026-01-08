  • BIST 12106.32
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAHalep'te sokağa çıkma yasağı: Suriye ordusu SDG’ye operasyona başlıyor

Maliye Bakanlığı'na 6 milyar TL’lik borçlanma yetkisi

» »
Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla Maliye Bakanlığına 6 milyar Türk Lirası tutarında borçlanma yetkisi verdi.
Maliye Bakanlığı'na 6 milyar TL’lik borçlanma yetkisi

Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla Maliye Bakanlığına 6 milyar Türk Lirasıtutarında net borçlanma yetkisi verilmesine karar verdi.

2026 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri çerçevesinde alınan kararla, Maliye Bakanlığı 6.000.000.000 TL’ye kadar borçlanma yapabilecek. Söz konusu karar, Ü(K-I)3-2026 karar sayısı ile 7 Ocak 2026 tarihinde alındı.

Borçlanma yetkisi, Bakanlar Kurulu’nun onayıyla Maliye Bakanlığına devredilirken, borcun hangi alanlarda ve ne şekilde kullanılacağına ilişkin ayrıntılar kararda yer almadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal Juju yeniden mahkemede08 Ocak 2026 Perşembe 12:20
  • Rahvancıoğlu:Kimlikle girişe hayır!08 Ocak 2026 Perşembe 11:58
  • Lefkoşa’daki oto galeri silahlı saldırısıyla ilgili bir kişi tutuklandı08 Ocak 2026 Perşembe 11:52
  • Dursun Oğuz: KKTC güvenli bir devlettir, suç örgütlerine asla geçit verilmeyecektir08 Ocak 2026 Perşembe 11:10
  • Üstel: Erken seçim yok; zamanı değil08 Ocak 2026 Perşembe 11:09
  • Erhürman: “Bu ülkede güvenlik endişesi taşımadan yaşama hakkımız var”07 Ocak 2026 Çarşamba 13:33
  • 16 yaşındaki kurşunlama zanlısına iki gün tutukluluk!07 Ocak 2026 Çarşamba 11:45
  • Dikkat! Bu bölgelerde elektrik akımı olmayacak!07 Ocak 2026 Çarşamba 11:43
  • Yarın ve cuma günü sağanak yağış bekleniyor07 Ocak 2026 Çarşamba 11:42
  • Masa ikinci kez toplandı07 Ocak 2026 Çarşamba 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti