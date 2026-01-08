Erhürman: Görmezden gelinmeyi görmezden gelmeyeceğiz!

Erhürman, konuşmada “Kıbrıslı Türkler”den tek bir satır dahi geçmemesine dikkat çekerek, bunun adadaki tarih ve gerçekleri göz ardı etmek anlamına geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın değerlendirmesinin tamamı şu şekilde:

“Görmezden gelinmeyi görmezden gelmeyeceğiz.

Avrupa Komisyonu Başkanı Sn. Ursula von der Leyen’in dünkü törende yaptığı konuşmanın metnini okudum.

Metinde “Kıbrıslı Türkler”den söz eden tek bir satır yok. “Yapay zeka alanındaki yenilikçilerin yarının teknolojilerini ‘Bizans kiliselerinin gölgesinde’ geliştirdiklerini” anlatıyor. Bu adanın tarihinde yalnızca Bizans varmış gibi!

“Görmezden gelelim, ilişkilerimiz bozulmasın” gibi bir anlayışımız asla yoktur. Bizim için doğrusu şudur: “Görmezden gelinmeyi görmezden gelmeyelim, her ortamda gösterelim ki ilişkiler doğru zemine otursun”. Ne görüşmeden kaçarız, ne de görüştüğümüzde düşüncelerimizi/gerçekleri/doğruları aktarmaktan kaçınırız.

Görüştüğümüz tüm AB ve AB üyesi devlet yetkililerine, “AB ile Kıbrıslı Türkler arasında da güven artırıcı önlemlere ihtiyaç var” diyerek anlattığımız (ve bundan sonra görüşeceklerimize anlatacağımız) tam da bu işte.

İşin siyasi boyutuna dair görüşlerimizi ve AB içindeki Kıbrıs ile ilgili anomaliyi daha önce çok açıkladık. Görüştüğümüz herkese de anlatmaya devam ediyoruz. Burada onlara tekrar girmeyeceğim. Ama AB yetkililerinin yalnızca bu konuşma metni üzerinde yeniden düşünmelerinin dahi anlatılmaya çalışılan pek çok şeyi anlamak açısından ufuk açıcı olacağı kanaatindeyim.

Bu adada Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecektir.

Sadece diyalog, sabır ve soğukkanlılık değil var olan. Kararlılığımızı kimse atlamasın…”