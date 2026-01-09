  • BIST 12147.03
Asgari ücret bugün belirlenecek mi?

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün yeniden toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alacak toplantı saat 13.00’da başlayacak.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün yeniden toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alacak toplantı saat 13.00'da başlayacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 26 Aralık’ta, ikinci toplantısını ise 7 Ocak 2026 tarihinde yapmıştı.

Asgari ücret, 1 Temmuz’dan bu yana brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 TL olarak uygulanıyor.

