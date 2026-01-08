Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masası ilk toplantısını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, çevre ve iklim alanlarında değerlendirme ve yönlendirme amacıyla oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masası Toplantısı, Nilden Bektaş Erhürman katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Nilden Bektaş Erhürman, bir çevre mühendisi olarak bu toplantının kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti ve kendi alanında uzman olan kişileri bu masada görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ülkede çevre alanında birçok sorunla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Nilden Bektaş Erhürman, “Her konuda çok fazla umut var, çevre konusunda da umudu büyütmek istiyorum” dedi. Nilden Bektaş Erhürman, bu masada değerli ve donanımlı kişilerle yürütülecek faaliyetler ve projelerin, herkese ilham kaynağı olacağına yürekten inandığını vurguladı.

Çevre ve iklim konularında öncelikli başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak, görüş alışverişi yapmak, proje fikirlerinin geliştirilmesine katkı sunmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalarını bu çerçevede sürdürmesi öngörülen bir yapı olarak tasarlanan Çevre ve İklim Masası’nda, topluma ve çevreye dokunan çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Toplantıda, Masanın çalışma yöntemi ile teknik kurullar ve çalışma grupları arasındaki etkileşim süreçleri de görüşüldü. Bu kapsamda, kamu kurumlarının teknik birikimi ile akademik ve sivil toplumun görüşlerinin, yapıcı bir diyalog ortamında harmanlanarak ilgili mercilere sunulması hedeflenmekte olup, süreçlerin koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanlığı tarafından sağlanacak.

Önümüzdeki dönemdeki önceliklerinden biri olarak çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmeyi planlayan Çevre ve İklim Masası, düzenlenecek olan bu istişare toplantıları ile çevre ve iklim başlıklarında toplumsal katılımın artırılması ve kapsayıcı bir diyalog ortamının geliştirilmesi hedeflemektedir.