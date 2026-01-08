Konser Piyanisti Rüya Taner, Viyana Türk Haftası’nda sahne alacak

12–15 Ocak 2026 tarihleri arasında Viyana’da kutlanacak olan ‘Viyana Türk Haftası’ kapsamında, KKTC Devlet Sanatçısı, konser piyanisti Rüya Taner, Solo Piyano Resitali verecek.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerin Daimi Temsilcileri ile TDT Genel Sekreterinin katılımıyla düzenlenecek olan resepsiyon öncesinde icra edilecek resital, Türk ve evrensel klasik müzik repertuvarından seçkin eserleri bir araya getirecek.
Resitalde, Kıbrıslı Türk besteci Sayram Akdil, Azerbaycanlı besteci Aziza Mustafazadeh ile Rüya Taner’in kendi piyano düzenlemelerini içeren “Bir Kıbrıs Rüyası” notal albümünden seçilmiş eserler yer alacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.