İran'da protestoların şiddeti arttı: Trump’tan Tahran'a 'cehennemi yaşarlar' tehdidi

İran'da devam eden protestoların şiddeti artarken, protestocuların resmi makamlara ait konut ve araçları hedef aldığı bildiriliyor.

İran'da devam eden protestoların şiddeti artarken, protestocuların resmi makamlara ait konut ve araçları hedef aldığı bildiriliyor. Tahran yönetiminin ülke genelinde iletişim hatlarını ve internet erişimini kısıtlama kararı almasının ardından, Trump'tan Tahran'a "Cehennemi yaşarlar" tehdidi geldi.

İran'da 28 Aralık 2025 tarihinde ulusal para biriminin döviz karşısında yaşadığı sert değer kaybı ve derinleşen ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı esnafı tarafından başlatılan gösteriler, ülkenin geneline yayıldı.

Pek çok kentte 12 gündür süregelen gösterilerde tansiyon en yüksek seviyeye ulaştı. Başta Tahran, Tebriz, Kereç, Şiraz ve Kirmanşah olmak üzere onlarca noktada eylemciler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.

Gürgan kentinde valilik binasının ateşe verildiği bildirilirken, başkent Tahran’ın stratejik noktalarından Settar Han Köprüsü civarında polis araçlarının yakıldığına dair görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Bazı bölgelerde ise resmi yetkililerin konut ve araçlarının hedef alındığı kaydedildi.

Tesnim Haber Ajansı, Kirmanşah’taki olaylar sırasında Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazvin'de ise bir Besiç (milis gücü) üyesinin eylemciler tarafından darp edilerek ağır yaralandığı bildirildi.

Olayların yayılmasını engellemek amacıyla İran yönetimi ülke genelinde internet erişimini ve telefon hatlarını tamamen kestiği öne sürüldü.

İran'da internet kesintisi iddiası

Öte yandan İran'da ülke genelinde internette kesinti ve yavaşlama olduğu iddia edildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), sosyal medyada paylaşılan değerlendirmeler ve kullanıcı geri bildirimlerine göre, internet erişiminde kesinti ve belirgin yavaşlamalar gözlemlendi.

Küresel ölçekte internet altyapısı ve trafik izleme hizmeti sunan Cloudflare'in paylaştığı analitik verilerin de İran'daki internet trafiğinde son bir haftada dikkat çekici dalgalanmalar yaşandığına işaret etti.

Buna göre, ülkenin internet kullanım hacmi bazı zaman dilimlerinde olağan seviyelerin altına düşerken, ani ve kısa süreli gerilemeler kaydedildi.

Kullanıcılar, günün farklı saatlerinde bağlantı istikrarsızlığı ve hizmet kalitesinde düşüş yaşandığını belirtirken, sorunun belirli bir bölgeyle sınırlı olmadığı ifade edildi.

İranlı makamlardan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öldürülen güvenlik güçleri var

Güvenlik güçlerinden öldürülenler olduğu ve bazı yerel idarecilerin evlerinin ateşe verildiği belirtiliyor.

Öte yandan Tahran yönetiminin, ülke genelinde telefon hatlarını da kapattığı söyleniyor.

Trump: Cehennemi yaşarlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestolarla ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Çok kötü durumdalar. Açık söyleyeyim, iyi değiller. Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa onları çok sert vuracağız. Bunu biliyorlar ve kendilerine çok net bir şekilde söylendi. Eğer bunu yaparlarsa, cehennemi yaşarlar.”’

'Rıza Pehlevi iyi birine benziyor ama görüşmeye emin değilim’

Trump, 1979’da devrilen İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin ABD’de yaşayan oğlu Rıza Pehlevi hakkında da şunları söyledi:

“Rıza Pehlevi iyi birine benziyor fakat şimdilik onunla görüşmeye emin değilim. Bırakalım halk sokağa insin, İran’da kim belirecek görelim.”

Uçuşlar iptal edildi

İran genelinde devam eden protestoların etkisini artırması üzerine, ülke genelindeki havalimanları için çeşitli NOTAM’lar yayımlandı. Yayımlanan kısıtlamalar kapsamında İran varışlı ve İran üzerinden icra edilen birçok uçuş iptal edildi.