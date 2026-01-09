  • BIST 12143.46
SON DAKİKAMeteoroloji Dairesi, yarın sabah saat 05.00’e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

Asgari ücret masası üçüncü kez toplandı! Karar alınacak mı?

Asgari ücret masası üçüncü kez toplandı! Karar alınacak mı?

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün yeniden toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alacak toplantı saat 13.25 sıralarında başladı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 26 Aralık’ta, ikinci toplantısını ise 7 Ocak 2026 tarihinde yapmıştı.

Asgari ücret, 1 Temmuz’dan bu yana brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 TL olarak uygulanıyor.

Toplantı öncesinde kısa bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, bu toplantıda amaçlarının asgari ücreti belirlemek olduğunu kaydetti.

Bakan Hasipoğlu, toplantının ardından detaylı açıklamayı da yapacaklarını kaybetti.

