Oto galerideki silahlı saldırıyla ilgili A.K. ve B.A. 7 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir oto galeriye düzenlenen ve iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan A.K. ile kendisini azmettirdiği iddia edilen B.A. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde Yargıç Şevket Gazi huzurunda görüşülen davada, "Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs", "Ağır Yaralama", "Yaralama", "Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu", "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu", "Meskun Mahalde Ateş Açma" ve "Kasti Hasar" suçlarından tutuklanan 2009 doğumlu A.K. ile "Azmettirme" suçundan tutuklanan B.A.’nın 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

- Polis olguları anlattı: 5 el ateş edildi, 2 tabanca, 2 şarjör ve 15 canlı mermi emare alındı

Olayla ilgili olguları anlatan Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Turgal, olayın 6 Ocak’ta saat 10.21’de Uluhan Oto Galeri önünde meydana geldiğini, zanlı A.K.’nin motosikletle olay yerine gelerek 5 el ateş ettiğini ve oto galeride bulunan Eyüp Bilgi ile Hidayet Duran’ı vurarak ağır yaraladığını söyledi.

Zanlının güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirten Turgal, olayda kullanılan motosikletin yanı sıra 2 tabanca, 2 şarjör ve 15 canlı merminin emare olarak alındığını kaydetti.

A.K.’nin ifadesinde kendisini B.A.’nın azmettirdiğini söylediğini, bu kapsamda zanlının Gazimağusa’da tutuklandığını dile getiren Turgal, B.A.’nın evinde ve ofis olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramalarda ise, bir bilgisayar ile cep telefonunun emare alındığını, cep telefonunun incelemeye gönderileceğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ile incelenecek kamera görüntülerinin bulunduğunu söyleyen Turgal, meselenin Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına giren ciddi bir suç olduğunu belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Savunmadan “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs” suçuna itiraz

A.K.’nin avukatı Süleyman Sönmezkan, müvekkilinin ailesinin Türkiye’de tehdit edildiğinden olayı gerçekleştirdiğini savunurken, polis ise olayın hem tehdit hem de para karşılığı yapıldığına yönelik bulgular olduğunu ifade etti.

Sönmezkan, müvekkilinin müştekileri bacaklarından vurduğunu ve bu nedenle ‘Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs’ suçunun oluşmadığını ileri sürerken, polis ise, yaralanmaların bacak ve kalça bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Zanlı B.A.’yı temsilen Avukat Melih İlktuğ ise, ‘azmettirme’ suçlamasıyla ilgili olarak müvekkilinin A.K. ile herhangi bir iletişiminin bulunup bulunmadığını sordu. Polis, bu yöndeki araştırmanın sürdüğünü kaydetti.

İlktuğ, A.K.’nin kendisini azmettirenin müvekkili olduğunu söylediğini hatırlatarak, müvekkilinin A.K.’yi hayatı boyunca tanımadığını ve hiç görmediğini savundu.

Savcı Behrat Mavioğlu’nun talebi üzerine Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.