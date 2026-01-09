  • BIST 12087.41
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMeteoroloji Dairesi, yarın sabah saat 05.00’e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

Oto galerideki silahlı saldırıyla ilgili A.K. ve B.A. 7 gün daha tutuklu kalacak

» »
Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir oto galeriye düzenlenen ve iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan A.K. ile kendisini azmettirdiği iddia edilen B.A. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Oto galerideki silahlı saldırıyla ilgili A.K. ve B.A. 7 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde Yargıç Şevket Gazi huzurunda görüşülen davada, "Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs", "Ağır Yaralama", "Yaralama", "Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu", "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu", "Meskun Mahalde Ateş Açma" ve "Kasti Hasar" suçlarından tutuklanan 2009 doğumlu A.K. ile "Azmettirme" suçundan tutuklanan B.A.’nın 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

- Polis olguları anlattı: 5 el ateş edildi, 2 tabanca, 2 şarjör ve 15 canlı mermi emare alındı

Olayla ilgili olguları anlatan Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Turgal, olayın 6 Ocak’ta saat 10.21’de Uluhan Oto Galeri önünde meydana geldiğini, zanlı A.K.’nin motosikletle olay yerine gelerek 5 el ateş ettiğini ve oto galeride bulunan Eyüp Bilgi ile Hidayet Duran’ı vurarak ağır yaraladığını söyledi.

Zanlının güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirten Turgal, olayda kullanılan motosikletin yanı sıra 2 tabanca, 2 şarjör ve 15 canlı merminin emare olarak alındığını kaydetti.

A.K.’nin ifadesinde kendisini B.A.’nın azmettirdiğini söylediğini, bu kapsamda zanlının Gazimağusa’da tutuklandığını dile getiren Turgal, B.A.’nın evinde ve ofis olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramalarda ise, bir bilgisayar ile cep telefonunun emare alındığını, cep telefonunun incelemeye gönderileceğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ile incelenecek kamera görüntülerinin bulunduğunu söyleyen Turgal, meselenin Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına giren ciddi bir suç olduğunu belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

 Savunmadan “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs” suçuna itiraz

A.K.’nin avukatı Süleyman Sönmezkan, müvekkilinin ailesinin Türkiye’de tehdit edildiğinden olayı gerçekleştirdiğini savunurken, polis ise olayın hem tehdit hem de para karşılığı yapıldığına yönelik bulgular olduğunu ifade etti.

Sönmezkan, müvekkilinin müştekileri bacaklarından vurduğunu ve bu nedenle ‘Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs’ suçunun oluşmadığını ileri sürerken, polis ise, yaralanmaların bacak ve kalça bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Zanlı B.A.’yı temsilen Avukat Melih İlktuğ ise, ‘azmettirme’ suçlamasıyla ilgili olarak müvekkilinin A.K. ile herhangi bir iletişiminin bulunup bulunmadığını sordu. Polis, bu yöndeki araştırmanın sürdüğünü kaydetti.

İlktuğ, A.K.’nin kendisini azmettirenin müvekkili olduğunu söylediğini hatırlatarak, müvekkilinin A.K.’yi hayatı boyunca tanımadığını ve hiç görmediğini savundu.

Savcı Behrat Mavioğlu’nun talebi üzerine Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanlığı'na 6 milyar TL’lik borçlanma yetkisi08 Ocak 2026 Perşembe 16:49
  • KOOP Bank Müdürü TİS imzalamıyor, 30 çalışanın deneme süresini uzatıyor... Sendika tepkili...08 Ocak 2026 Perşembe 16:37
  • KOOP Bank'ta işler yeniden karıştı! İştiraklerde 13. maaşlar ödenmedi! Grev gündemde...08 Ocak 2026 Perşembe 16:33
  • Erhürman: Görmezden gelinmeyi görmezden gelmeyeceğiz!08 Ocak 2026 Perşembe 16:25
  • Hayvan Üreticileri yarın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapacak08 Ocak 2026 Perşembe 15:50
  • Tartışmalı "Teşvik Ödemesi" uygulaması yeniden başladı!08 Ocak 2026 Perşembe 12:49
  • UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal Juju yeniden mahkemede08 Ocak 2026 Perşembe 12:20
  • Rahvancıoğlu:Kimlikle girişe hayır!08 Ocak 2026 Perşembe 11:58
  • Lefkoşa’daki oto galeri silahlı saldırısıyla ilgili bir kişi tutuklandı08 Ocak 2026 Perşembe 11:52
  • Dursun Oğuz: KKTC güvenli bir devlettir, suç örgütlerine asla geçit verilmeyecektir08 Ocak 2026 Perşembe 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti