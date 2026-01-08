KOOP Bank Müdürü TİS imzalamıyor, 30 çalışanın deneme süresini uzatıyor... Sendika tepkili...

Koopbank Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü’nün toplu iş sözleşmesini (TİS) bilerek ve isteyerek imzalamaktan kaçındığı, yürürlükteki Koopbank Personel Tüzüğü ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerini hiçe saydığı ve bankada deneme süresinde bulunan 30 çalışanın deneme sürelerini usulsüz ve keyfi şekilde uzattığı ileri sürüldü.

Sendika adına açıklama yapan Güröz, söz konusu uygulamaların açıkça yasa dışı olduğunu vurgulayarak, bunun çalışanlar üzerinde baskı kurmaya ve sendikal örgütlülüğü zayıflatmaya yönelik bir girişim olduğunu söyledi. Güröz, Koopbank yönetiminin çalışanların kazanılmış haklarını gasp ettiğini savunarak, bu tutumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Güröz ayrıca Kooperatif Şirketler Mukayyidi’ni de sert sözlerle eleştirerek, sendikayı Toplu İş Sözleşmesi imzalamamakla tehdit etmek ve bankadaki hukuka aykırı uygulamalara göz yummakla suçladı. “Bu hukuksuzluk zincirine sessiz kalan herkes sorumludur” diyen Güröz, ilgili tüm kurumları derhal görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

Sendika, hukuka aykırı uygulamalar sona erdirilene kadar mücadeleyi sürdüreceğini ve gerekli tüm yasal girişimlerin başlatılacağını duyurdu.