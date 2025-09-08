  • BIST 10587.03
  • Altın 4842.502
  • Dolar 41.2743
  • Euro 48.4654
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPutin: Ukrayna'daki herhangi bir Batılı güç Rus ordusunun hedefi olacak

Bu hafta hava nasıl olacak?

» »
Hava, bugün ve yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.
Bu hafta hava nasıl olacak?

Hava, bugün ve yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli; bugün ve yarın ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; yarın parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu; haftanın geri kalanında ise genellikle açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 34-37, sahillerde ise 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • En yüksek hava sıcaklığı 37 derece04 Eylül 2025 Perşembe 11:11
  • En yüksek hava sıcaklığı ne olacak?04 Eylül 2025 Perşembe 08:03
  • Sıcaklıklar 34-37 derece dolaylarında…03 Eylül 2025 Çarşamba 17:16
  • Hava nasıl olacak?03 Eylül 2025 Çarşamba 09:37
  • Kuzey Kıbrıs’ta Ağustos Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı02 Eylül 2025 Salı 13:38
  • Hava Sıcaklığı hafta boyunca 34-37 derece dolaylarında olacak02 Eylül 2025 Salı 07:55
  • Hava Sıcaklığı hafta boyunca 34-37 derece dolaylarında olacak01 Eylül 2025 Pazartesi 16:44
  • Hava açık ve az bulutlu olacak: Sıcaklık 35-38 derece30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:33
  • Sıcaklık iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece28 Ağustos 2025 Perşembe 09:25
  • Sıcaklık iç kesimlerde 35 – 38, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek27 Ağustos 2025 Çarşamba 16:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti