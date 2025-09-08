Bu hafta hava nasıl olacak?

Hava, bugün ve yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Eylül tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli; bugün ve yarın ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; yarın parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, zamanla az bulutlu; haftanın geri kalanında ise genellikle açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 34-37, sahillerde ise 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.