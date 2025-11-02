Costa müzakereler konularında vetoyu kaldırmak istiyor: Kıbrıs'tan veto!

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın aralık ayında yapılacak zirve toplantısında müzakere başlıklarının açılması konusundaki vetonun kaldırılmasının ele alınmasını sağlamaya çalıştığını kaydedildi.

Kathimerini gazetesi haberi “Antonio Costa Türkiye’nin İştahını Açıyor- Lefkoşa’dan Hayır” başlığıyla aktardı. Haberde Costa’nın sadece aday ülkelerin müzakere başlıklarının açılmasına ilişkin kararlar alınırken oybirliğinin kaldırılmasında ısrar etmediğini; konunun 18-19 Aralık tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek zirve toplantısında ele alınmasını da teşvik ettiği belirtildi.

Costa’nın hamlelerinin Ukrayna’nın katılım sürecine yönelik destek arayışı kapsamında olduğu söylense de bunların Türkiye’nin dikkatinden kaçmadığını savunan gazete, “elde ettiği bilgilere” dayanarak Türkiye’nin, 2018 yılının haziran ayından bu yana çıkmaza giren kendi Avrupa perspektifleriyle ilgili benzer kazançlar sağlamayı arzu ettiğini öne sürdü.

Haberde Costa’nın ofisinin müdürü Pedro Lourtie’nin üye devletlere, aralık ayındaki Avrupa Konseyi toplantısının aday ülkelerin müzakere başlıklarının açılmasına ilişkin kararlar alınması yöntemi konusunda bir tartışma gerçekleştirilmesi için en uygun zaman olduğunu bildirdiği de kaydedildi.

Aralık ayındaki zirvede aday ülkelerin yıllık ilerleme raporlarının da ortaya konacağını ifade eden gazete, Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde bunları yayınlayacağını ve bunların stratejik bir görüşme yapılmasına izin verdiğini belirtti.

Gazete Costa’nın bu çerçevede üye devletlerin veto hakkının kaldırılmasını öngördüğünü ve aday ülkelerin müzakere başlıklarının açılmasıyla ilgili kararların, oybirliğiyle değil nitelikli çoğunluk sistemiyle alınmasını tercih ettiğini anımsattı.

“Yabancı diplomatlara” dayanarak Costa’nın hamlelerinin Ukrayna’nın katılım müzakerelerinin ileriye götürülmesini engelleyen Macararistan’ın by-pass edilmesini amaçladığını kaydeden gazete, kararlar alınması yöntemindeki olası bir değişikliğin Türkiye’nin katılım sürecinde de etkili olacağına işaret etti.

Öte yandan Costa’nın attığı adımların Türkiye’nin “iştahını kabarttığını” ve Türkiye’nin durumdan fayda sağlamayı istediğini öne süren gazete, AB kaynaklarının gazeteye Ankara’nın, Costa’nın önerileriyle ilgili mesele konusunda hali hazırda bilgilendirme istediğini söylediklerini iletti.

Rum kesiminin ise Costa’nın önerisi konusunda sesini yükseltmediğini kaydeden gazete, geçen yaz konu gündeme geldiğinde Rum kesiminin, her türlü değişiklik girişimine karşı olduğunu ortaya koyduğunu anımsattı.

Haberde Hollanda’nın birkaç ay önce konuyla ilgili olarak talep ettiği Avrupa Konseyi Hukuk Dairesinin uzman görüşünün, kararlar alınması sisteminde değişiklik yapılmasının üye devletlerin oybirliğiyle onayını gerektirdiği yönünde olduğunu da ekledi.