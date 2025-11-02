  • BIST 10971.52
  • Altın 5412.269
  • Dolar 42.0266
  • Euro 48.4629
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Costa müzakereler konularında vetoyu kaldırmak istiyor: Kıbrıs'tan veto!

» »
Avrupa Konseyi Başkanı Costa müzakereler konularında vetoyu kaldırmak istiyor: Güney Kıbrıs'tan veto!
Costa müzakereler konularında vetoyu kaldırmak istiyor: Kıbrıs'tan veto!

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın aralık ayında yapılacak zirve toplantısında müzakere başlıklarının açılması konusundaki vetonun kaldırılmasının ele alınmasını sağlamaya çalıştığını kaydedildi.

Kathimerini gazetesi haberi “Antonio Costa Türkiye’nin İştahını Açıyor- Lefkoşa’dan Hayır” başlığıyla aktardı. Haberde Costa’nın sadece aday ülkelerin müzakere başlıklarının açılmasına ilişkin kararlar alınırken oybirliğinin kaldırılmasında ısrar etmediğini; konunun 18-19 Aralık tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek zirve toplantısında ele alınmasını da teşvik ettiği belirtildi.

Costa’nın hamlelerinin Ukrayna’nın katılım sürecine yönelik destek arayışı kapsamında olduğu söylense de bunların Türkiye’nin dikkatinden kaçmadığını savunan gazete, “elde ettiği bilgilere” dayanarak Türkiye’nin, 2018 yılının haziran ayından bu yana çıkmaza giren kendi Avrupa perspektifleriyle ilgili benzer kazançlar sağlamayı arzu ettiğini öne sürdü.

Haberde Costa’nın ofisinin müdürü Pedro Lourtie’nin üye devletlere, aralık ayındaki Avrupa Konseyi toplantısının aday ülkelerin müzakere başlıklarının açılmasına ilişkin kararlar alınması yöntemi konusunda bir tartışma gerçekleştirilmesi için en uygun zaman olduğunu bildirdiği de kaydedildi.

Aralık ayındaki zirvede aday ülkelerin yıllık ilerleme raporlarının da ortaya konacağını ifade eden gazete, Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki günlerde bunları yayınlayacağını ve bunların stratejik bir görüşme yapılmasına izin verdiğini belirtti.

Gazete Costa’nın bu çerçevede üye devletlerin veto hakkının kaldırılmasını öngördüğünü ve aday ülkelerin müzakere başlıklarının açılmasıyla ilgili kararların, oybirliğiyle değil nitelikli çoğunluk sistemiyle alınmasını tercih ettiğini anımsattı.

“Yabancı diplomatlara” dayanarak Costa’nın hamlelerinin Ukrayna’nın katılım müzakerelerinin ileriye götürülmesini engelleyen Macararistan’ın by-pass edilmesini amaçladığını kaydeden gazete, kararlar alınması yöntemindeki olası bir değişikliğin Türkiye’nin katılım sürecinde de etkili olacağına işaret etti.

Öte yandan Costa’nın attığı adımların Türkiye’nin “iştahını kabarttığını” ve Türkiye’nin durumdan fayda sağlamayı istediğini öne süren gazete, AB kaynaklarının gazeteye Ankara’nın, Costa’nın önerileriyle ilgili mesele konusunda hali hazırda bilgilendirme istediğini söylediklerini iletti.

Rum kesiminin ise Costa’nın önerisi konusunda sesini yükseltmediğini kaydeden gazete, geçen yaz konu gündeme geldiğinde Rum kesiminin, her türlü değişiklik girişimine karşı olduğunu ortaya koyduğunu anımsattı.

Haberde Hollanda’nın birkaç ay önce konuyla ilgili olarak talep ettiği Avrupa Konseyi Hukuk Dairesinin uzman görüşünün, kararlar alınması sisteminde değişiklik yapılmasının üye devletlerin oybirliğiyle onayını gerektirdiği yönünde olduğunu da ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Politis: AP'nin inşa edeceği anıt için siyasi tarafsızlık kriterleri yerine getirilecek01 Kasım 2025 Cumartesi 14:54
  • Erhürman çifti, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sezon açılış konserini izledi01 Kasım 2025 Cumartesi 14:42
  • 2 bin 335 araç sürücüsü kontrol edildi: 2 tutuklu01 Kasım 2025 Cumartesi 14:41
  • Lefkoşa ve Gazimağusa’da kavga: 11 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor01 Kasım 2025 Cumartesi 14:40
  • İhalesiz Fiber Protokolüne tepkiler artıyor01 Kasım 2025 Cumartesi 14:39
  • Büyük Av sezonu yarın başlıyor… “Cep bölgeleri” Resmî Gazete’de yayımlandı01 Kasım 2025 Cumartesi 12:59
  • Şampiyon Meleklerin ailelerinden 1000'inci gün mesajı: Biz unutmadık, unutturmayacağız!01 Kasım 2025 Cumartesi 12:33
  • Erhürman’a bir tebrik de TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’den01 Kasım 2025 Cumartesi 09:49
  • Cumhurbaşkanlığı'nda iki isim daha görevden alındı!01 Kasım 2025 Cumartesi 09:45
  • Kimliksizler Derneği’nin dilekçesine Güney Kıbrıs’tan hala yanıt yok!31 Ekim 2025 Cuma 18:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti