CTP'nin Olağanüstü Kurultayı, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda 09.00'da başlayacak; Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli genel başkanlık için yarışacak.
CTP Olağanüstü Kurultayı yarın yapılıyor: Üç aday başkanlık için yarışacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Olağanüstü Kurultayı, yarın yapılıyor.

Üç adayın yarışacağı kurultay, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayacak.

Kurultayda; Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli genel başkanlık için yarışacak.

Olağanüstü Kurultay gündeminde; açılış, divanın oluşturulması, karar tasarılarının okunması ve görüşülmesi, genel başkan adaylarının tanıtımı ve genel başkan seçimi yer alacak.

Kurultay öncesinde adaylar, ülke genelinde düzenlenen tanıtım etkinlikleriyle partililerle buluşmuştu. 

