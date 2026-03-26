En çok işlenen suç: "Sürat", trafikte 378 Sürücü Rapor Edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde yüzlerce trafik ihlali tespit edildi.
Denetimler kapsamında toplam 1.787 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 378 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 38 araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün de tutuklandığı bildirildi.

Polis açıklamasına göre rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şöyle: 136 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 21 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 6 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 6 sürücü sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Denetimlerde ayrıca 2 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı, 27 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 1 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 1 sürücünün susturucusuz egzozlu araç kullandığı tespit edildi. Diğer 149 sürücünün ise çeşitli trafik suçlarından rapor edildiği belirtildi.

Polisin trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

