En çok işlenen suç: "Sürat", trafikte 378 Sürücü Rapor Edildi

Denetimler kapsamında toplam 1.787 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 378 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca 38 araç trafikten men edilirken, 1 sürücünün de tutuklandığı bildirildi.

Polis açıklamasına göre rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şöyle: 136 sürücü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 21 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 6 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 6 sürücü sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Denetimlerde ayrıca 2 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı, 27 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 1 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 1 sürücünün susturucusuz egzozlu araç kullandığı tespit edildi. Diğer 149 sürücünün ise çeşitli trafik suçlarından rapor edildiği belirtildi.

Polisin trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.