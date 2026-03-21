Son 24 saatte en fazla yağış 32 kilogramla Girne’de…
En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 32 kilogramla Girne’de kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin dün 08.00 ile bugün saat 08.00 arasındaki verilerine göre, Girne’yi 30 kilogramla Kantara, 24 kilogramla Beylerbeyi ile Karaoğlanoğlu izledi.

Gönyeli’de 23, Tatlısu, YDÜ bölgesi ve Alsancak’ta 22, Alayköy’de 21 kilogram yağış ölçüldü. Kozanköy ile Lapta’da 20, Çamlıbel ile Yeşilırmak’ta 19, Esentepe, Alevkayası ve Boğaz’da 18 kilogram yağış kaydedildi.

Lefkoşa, Geçitkale ve Serdarlı’da 17; Zümrütköy ve Salamis’te 16 kilogram yağış düşerken; Kalkanlı ile Türkeli’de 15 kilogram yağış oldu.

Bunun yanında, Beyarmudu, Selvilitepe, Taşkent ve Bostancı’da 14; Çayırova, Mehmetçik, Lefke, Taşpınar, Dörtyol, Akdoğan ve Mallıdağ’da 13 kilogram yağış ölçüldü. Değirmenlik, Doğancı, Akdeniz ve Kırıkkale’de ise metrekareye 12 kilogram yağış düştü.

Yağmur yağan diğer bölgelerdeki yağışlar ise 1 ile 11 kilogram arasında.

