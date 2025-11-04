  • BIST 10914.1
Erhan Arıklı açıkladı: Hükümet Cumartesi veya Salı günü Ankara'ya gidecek

Erhan Arıklı açıkladı: Hükümet Cumartesi veya Salı günü Ankara'ya gidecek

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin, Cevdet Yılmaz’ın Brezilya ziyareti nedeniyle ertelenen Ankara temaslarının Cumartesi veya Salı günü yapılacağını söyledi.
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘Gündem 12’ye’ canlı bağlantı ile katıldı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Brezilya ziyareti nedeniyle ertelenen Ankara temaslarının önümüzdeki hafta yapılacağını açıkladı.

Arıklı, bütçe görüşmelerinin hükümetin geleceği açısından belirleyici olacağını söyledi.

Arıklı, “Aslında bu hafta Ankara’ya gitmemiz gerekiyordu. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın yurt dışı programı nedeniyle ziyaretimiz önümüzdeki haftaya kaldı. Ankara’ya gidip görüştükten sonra durumu değerlendireceğiz. 2026 yılı için bütçe disiplini ve tasarruf tedbirleri konusunda netleşebilirsek, hükümette kalmaya devam ederiz. Ancak gerekli önlemler alınmazsa, Mart ayı itibarıyla hükümette olmayacağımız yönündeki kararımız geçerliliğini koruyor.” dedi.

“EZBERE 2026’YA KADAR DEVAM EDECEĞİZ DEYİP DUVARA TOSLAMANIN ANLAMI YOK”

Arıklı, Ankara temaslarında özellikle bütçe destekleri, cari giderlere katkı ve altyapı yatırımlarının gündeme geleceğini de vurguladı.

Erhan Arıklı, “Yapmamız gereken yatırımlar, altyapılar var. Bunlarla ilgili acil tedbirler almamız gerekiyor. Ankara’nın cari giderlerimize katkısı olacak mı, Arma Projesi’ne ne kadar destek verilecek, bunların hepsini netleştirmemiz lazım. Ezbere 2026’ya kadar devam edeceğiz deyip duvara toslamanın anlamı yok. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cuma akşamı Türkiye’ye dönecek. Bizi ya cumartesi ya da salı günü davet edecek. Çünkü pazartesi burada olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bakan Arıklı, “Mutlaka Ankara ziyareti olmalı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile burada görüştüğümüzde kendisine özellikle söyledik. Bütçenin son durumunu bizim mutlaka ele almamız gerekiyor. Yatırımları ele almamız gerekiyor. Bütçe disiplinini hangi şartlarda sağlayacağımız önemli. Bunların konuşulması lazım. Onun için Maliye Bakanımız da bizimle birlikte olacak ve Ankara’da hep birlikte bütçe üzerine genel görüşme yapacağız” dedi.

