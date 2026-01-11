Eşine işkence edip köpek kulübesine kapatan kadına yedi yıl hapis

Belçika’da, 47 yaşındaki bir kadın, ‘eşini aylarca dövdüğü, işkence ettiği ve köpek kulübesinde kilitli tuttuğu’ gerekçesiyle yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kayıtlarına göre ülkenin ikinci büyük kenti Anvers (Antwerp) yakınlarındaki Grobbendonk kasabasında bir adam 18 Mart 2025’te evinin bahçesindeki köpek kulübesinden kaçarak komşusuna sığındı.

Adamın aylar boyunca fiziksel şiddete, ağır aşağılamalara ve sistematik işkenceye maruz kaldığı, uzun süre yeterli gıda verilmeden alıkoyulduğu belirlendi. Kadın, beslediği 60 köpeğinden ikisinin ölmesinden sorumlu tuttuğu eşinin üzerine kaynar su da dökmüş.

Dahası, eşine yönelik aşağılama ve kötü muameleyi zaman zaman cep telefonu kamerasıyla kaydetmiş. Savcılık, bu videoları da dosyaya ekledi.

Turnhout Mahkemesi’nin kararında, ‘mağdur erkeğin bedensel ve ruhsal bütünlüğü ve insan onurunun ağır biçimde ihlal edildiği’ vurgulandı.

Kararda, suçların son derece ağır olduğu belirtilerek, işkence ve kötü muamelenin uzun süre devam etmesinin cezayı ağırlaştıran temel unsurlardan biri olduğuna işaret edildi.

Hakim, mağdurun ‘eşinden korunma ve güven bekleme hakkı bulunduğunu‘ belirerek, bu güvenin ciddi biçimde ihlal edildiğinin altını çizdi.

Kadın, yedi yıl hapis cezasının yanısıra eşine en az 10 bin avro tazminat ödemeye mahkûm edildi. Tazminat miktarının uzman raporları doğrultusunda artırılabileceği belirtildi.

Kadın evinde çoğu chihuahua cinsi olmak üzere yaklaşık 60 köpeği kötü koşullarda beslediği gerekçesiyle 3 bin 600 avro para cezasına çarptırılmış.