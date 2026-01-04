Genç doktorlar evlendikten sonra Kıbrıs'a yerleşmeye karar verdiler

Kıbrısın güzel kızı, yanakları kırmızı Nefise'si, Ankara'nın yakışıklısı Numan'a

" Portakal atışalım, beraber kapışalım.

Sen ondan gel, ben burdan, Kıbrıs'ta buluşalım" demiş ve muhteşem bir düğünle dünya evine girmişler. Mutluluklarını da, Kıbrıs' a hizmet etmenin mutluluğuyla pekiştirmek için Kıbrıs'ta görev yapmaya karar vermişler.

Biz de bu iki genç doktora, mutluluklar dilerken, aldıkları bu güzel karar için de teşekkür ediyoruz.

Birbirlerinin kalbinde, mutlulukla, bu cennet adada yaşlansınlar.

Memleketine hoş döndün Kulak burun ve baş boyun cerrahı Nefise Garabli Çolakoğlu.

Kıbrıs'a evlat olarak hoş geldin radyoloji uzmanı Mehmet Numan Çolakoğlu.