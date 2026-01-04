  • BIST 11498.38
  • Altın 5984.943
  • Dolar 43.0179
  • Euro 50.436
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAKahve ve çikolata 'masum' ikili olmayabilir

Genç doktorlar evlendikten sonra Kıbrıs'a yerleşmeye karar verdiler

» »
Kıbrısın güzel kızı, yanakları kırmızı Nefise'si, Ankara'nın yakışıklısı Numan'a " Portakal atışalım, beraber kapışalım.Sen ondan gel, ben burdan, Kıbrıs'ta buluşalım" demiş ve muhteşem bir düğünle dünya evine girmişler.
Genç doktorlar evlendikten sonra Kıbrıs'a yerleşmeye karar verdiler

Kıbrısın güzel kızı, yanakları kırmızı Nefise'si, Ankara'nın yakışıklısı Numan'a 
" Portakal atışalım, beraber kapışalım.
Sen ondan gel, ben burdan, Kıbrıs'ta buluşalım" demiş ve muhteşem bir düğünle dünya evine girmişler.  Mutluluklarını da, Kıbrıs' a hizmet etmenin mutluluğuyla pekiştirmek için Kıbrıs'ta görev yapmaya karar vermişler.
Biz de bu iki genç doktora, mutluluklar dilerken, aldıkları bu güzel karar için de teşekkür ediyoruz.
Birbirlerinin kalbinde, mutlulukla, bu cennet adada yaşlansınlar.

Memleketine hoş döndün Kulak burun ve baş boyun cerrahı Nefise Garabli Çolakoğlu.
Kıbrıs'a evlat olarak hoş geldin radyoloji uzmanı Mehmet Numan Çolakoğlu.

whatsapp-image-2025-12-30-at-14.51.25.jpegwhatsapp-image-2025-12-30-at-14.51.24.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılbaşı eğlencesi cep yakıyor, işte fiyatlar!14 Aralık 2025 Pazar 11:48
  • Yeniboğaziçi’nde “Toprak Ana” etkinliği yapıldı11 Aralık 2025 Perşembe 16:57
  • Netflix, Warner Bros Discovery’yi satın alıyor05 Aralık 2025 Cuma 20:30
  • Köpekleri bu kadar çok sevmemizi bilim nasıl açıklıyor?04 Aralık 2025 Perşembe 20:04
  • Engelsiz Mutluluk Bahçesi, Çocuklarla Birlikte Hayat Buldu04 Aralık 2025 Perşembe 15:32
  • Ortak abonelik seçeneği görüşülüyor; Netflix ve HBO birleşiyor mu?03 Aralık 2025 Çarşamba 15:45
  • Biraz plan, çokça huzur: Sağlıklı beslenmenin en pratik yolu01 Aralık 2025 Pazartesi 11:06
  • Kediler ilk ne zaman ve nerede evcilleşti?30 Kasım 2025 Pazar 13:14
  • Stresin kaygıdan farkı nedir, türleri neler?30 Kasım 2025 Pazar 12:29
  • NİMA Restaurant & Lounge Bar’a uluslararası iki ödül30 Kasım 2025 Pazar 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti