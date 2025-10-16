  • BIST 10373.33
SON DAKİKATrump konuşuyordu: İsrail meclisinde "Filistin'i tanıyın" pankartı açıldı

Güner Ersen: Kıbrıs Türkü yeniden özne olacak, değişim 19 Ekim’de farkla gerçekleşecek

Güner Ersen: Kıbrıs Türkü yeniden özne olacak, değişim 19 Ekim'de farkla gerçekleşecek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Güner Ersen, BRT ekranlarında yayınlanan “Seçim’25” programına katılarak, Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Levent Kutay'ın "bu seçimde Kıbrıs konusu yeterince konuşuldu mu?" sorusuna, Kıbrıs konusu "federasyon ve iki devletlilikle sığlaştırıldı" diye yanıt veren Ersen, iki devletliliğin içinin doldurulamadığını, bu sebeple de Tufan Erhürman’ın "federasyon" kelimesi ile provoke edilmeye çalışıldığını belirtti.

“Federasyonun 1977-1979 doruk anlaşmaları ile sayın Denktaş ve Makarios'un ilkeleri ve birleşmiş milletler Genel Sekreterinin gözetiminde görüşülmeye başlanmış bir tez olduğunu hatırlatmakta fayda var” diyen Ersen, geriye kalan tüm cumhurbaşkanlarının da federasyon görüştüğünün altını çizdi.

Federasyona kelime olarak değil de içerik olarak bakılması gerektiğini savunan Güner Ersen, ancak federasyonla Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki kurucu ortak olmalarından doğan haklarına sahip çıkabileceklerini belirtti, federasyonun bir Türk tezi olduğunu da hatırlattı.

Ersen, Kıbrıslı Rumlara kalsa Kıbrıslı Türklerle yönetim haklarını ve egemenliklerini paylaşmamak uğruna federasyonu tercih etmeyeceklerini kaydetti.

Güner Ersen, “Kıbrıslı Rumların bunu dünyaya açıklayamayacakları için yıllardır uzlaşmacı bir politika sergileyip, Crans Montana'da Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye'nin kararlı politikası karşısında hiçbir sebep sunmadan masayı terk etmeleri ile de gerçek tutumlarının ortaya çıktığını fakat son beş yıldır Ersin Tatar'ın, Hristodulidis’e açtığı alan sayesinde yine en büyük federasyon destekçisi gibi Birleşmiş Milletler'e ve Avrupa Birliği'ne şov yaptıklarını görebiliyoruz” dedi.

Ersen, Kıbrıs Türkü’nün yeniden özne olacağı ve temsiliyetimize sahip çıkılacak bir değişimin 19 Ekim’de farkla gerçekleşeceğini artık daha da net görebildiklerini belirtti.

Ersen, Kıbrıs Türk toplumunun en büyük ihtiyacının temsiliyet olduğunu, son beş yılda bunu sadece Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Türk Belediyesi'nin yaptığını, bunun da diyalogla istediklerimize ulaşabileceğimizin en güzel ispatı olduğunu belirtti.

Ersen, Avrupa Kültür Mirası Zirvesi'nde konuşan Mehmet Harmancı'nın Lefkoşa'nın son bölünmüş başkent olmasına rağmen 1970’lerden beri toplumun yakınlaşmasında başrol oynadığını ve dönemin belediye başkanları Mustafa Akıncı ve Lellos Demetriadis'in cesur ve ısrarcı girişimleri ile tamamlanan ortak kanalizasyon projesinin hala bugün kullanıldığını ve Lefkoşa'nın fiziken bölünmesine rağmen bu şartlarda dahi ihtiyaç duyulan alanlarda işbirliği ile Lefkoşalıların ortak refahının sağlanabildiğini anlattı.

Bu projenin Sayın Tufan Erhürman'ın bahsettiği enterkonnekte sistemine örnek olabileceğini ve ticari birlikteliklerin belki de diyaloğu ve çözümü sürdürülebilir kılacağı fikrini destekleyeceğini belirten Ersen, bu fikrin kendisini heyecanlandıran bir başlangıç olduğunu da ekledi.

Uzun bir sürenin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) arasında yeniden pozitif bir diyalog oluştuğunu ve sahada iki partinin oldukça aktif göründüğünü hatırlatılması üzerine Ersen, bu iş birliğinin arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TDP’nin 2020’de yaşadığı siyasi travmalara rağmen parti büyükleri, parti meclisi ve merkez yönetiminin geniş istişareler sonucu toplumun menfaatini önceleyen bir fedakârlık kararı aldığını ifade eden Ersen, “CTP ile bu ilişki kurulurken, başından bu kadar uyumlu ilerleyebileceğini öngörmüyorduk. Bu, alınmış büyük bir riskti ama toplumun geleceği için buna değerdi” dedi.

Ersen, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kucaklayıcı liderliğine, adalete olan inancına ve demokratik yönetim anlayışına dikkat çekerek, “Tufan Hoca’nın istişareye dayalı yaklaşımı, süreci birlikte ve eşit bir zeminde yürütmemizi sağladı. Bu da bizi kol kola bugüne getirdi” ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’in toplantılardaki bütünleştirici konuşmalarının, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın katkılarının, MYK üyeleri, ilçe başkanları ve parti meclisi üyelerinin aktif katılımlarının güçlü bir dayanışma ortamı yarattığını belirten Ersen, “Gerçek bir ortaklık sergiliyoruz. Bu birlikteliğin hem genel hem yerel seçimlere yansıyacağına inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde değişimin sahada net şekilde hissedildiğini dile getiren Ersen, bu değişimi bir erken seçimin takip edeceğini öngördüğünü belirterek, “Mevcut hükümetin artık değişme vakti gelmiştir. TDP’ye hem Meclis’te hem de hükümette ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

