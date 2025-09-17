Meteoroloji Dairesi, bir haftalık sürede en yüksek hava sıcaklığının 34-37 derece olacağını bildirdi. Hafta sonu fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, bir haftalık sürede en yüksek hava sıcaklığının 34-37 derece olacağını bildirdi. Hafta sonu fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 18 – 24 Eylül tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli diğer günler açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 ºC, sahillerde ise 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günü güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, cuma ve cumartesi günleri ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı esecek.