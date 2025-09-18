  • BIST 11238.39
  • Altın 4840.695
  • Dolar 41.3272
  • Euro 48.9605
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİngiltere Filistin devletini tanıyacak; karar bu hafta açıklanabilir

Hafta sonu fırtınamsı rüzgar bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi, bir haftalık sürede en yüksek hava sıcaklığının 34-37 derece olacağını bildirdi. Hafta sonu fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Hafta sonu fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Daireden yapılan açıklamaya göre, 18 – 24 Eylül tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli diğer günler açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 ºC, sahillerde ise 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günü güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, cuma ve cumartesi günleri ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı esecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hava 35–38 °C dolaylarında olacak15 Eylül 2025 Pazartesi 12:25
  • Salı günü yağmur bekleniyor12 Eylül 2025 Cuma 16:12
  • Hava nasıl olacak?12 Eylül 2025 Cuma 07:51
  • Hava sıcaklığı 38 derece dolaylarında11 Eylül 2025 Perşembe 12:56
  • Karpaz bölgesinde metrekareye 9 kg yağış kaydedildi10 Eylül 2025 Çarşamba 13:27
  • Meteoroloji uyardı: Yarın yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor08 Eylül 2025 Pazartesi 16:59
  • Bu hafta hava nasıl olacak?08 Eylül 2025 Pazartesi 08:56
  • Kış geliyor...06 Eylül 2025 Cumartesi 12:33
  • Önümüzdeki hafta gök gürültülü yağmur bekleniyor!06 Eylül 2025 Cumartesi 09:33
  • Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yağmur bekleniyor05 Eylül 2025 Cuma 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti