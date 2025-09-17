  • BIST 11182.96
Hava sıcaklığı 34-37 derece dolaylarında


Hafta boyunca hava sıcaklığı 34-37 derece dolaylarında seyrediyor.
Hava sıcaklığı 34-37 derece dolaylarında

Meteoroloji Dairesi’nin 16 – 22 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Buna göre, periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34 – 37 derece, sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, periyodun ilk yarısında güney ve batı, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

 

