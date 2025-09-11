  • BIST 10615.4
Hava sıcaklığı 38 derece dolaylarında

Hava bir hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.
Hava sıcaklığı 38 derece dolaylarında

Hava bir hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 11-17 Eylül tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarından itibaren pazara kadar açık ve az bulutlu, pazartesi, salı parçalı ve az bulutlu, çarşamba açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

