  • BIST 11012.12
  • Altın 5137.492
  • Dolar 41.5684
  • Euro 48.8364
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABeyaz Saray, Trump'ın Gazze'de barış planını resmen açıkladı! İşte maddeler...

İbrahim Kalın, Gazze müzakereleri için Katar'da

»
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planıyla ilgili gelişmeler konusunda temasta bulunmak için Katar'a gitti.
İbrahim Kalın, Gazze müzakereleri için Katar'da

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde Trump'ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes ve Trump'ın açıkladığı kapsamlı plana ilişkin müzakerelere, Türkiye'nin de katılacağını belirterek "Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir." ifadesini kullanmıştı. (AA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CHP: Kongreyi yapacağız, YSK kararını bekleyeceğiz24 Eylül 2025 Çarşamba 11:36
  • Son dakika... CHP İstanbul Kongresi için durdurma kararı24 Eylül 2025 Çarşamba 11:19
  • CHP kurultay davası: İki dosya birleştirildi, karar ne anlama geliyor?23 Eylül 2025 Salı 11:28
  • CHP'den “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla olağanüstü kurultay21 Eylül 2025 Pazar 10:26
  • Tunceli İl Başkanı istifa etti, sayı 8'e çıktı; AKP'den ilk açıklama: Çalışmalarımız istediğimiz düzeyin altında kaldı20 Eylül 2025 Cumartesi 17:02
  • Erdoğan, BM'ye 15’inci kez hitap edecek: Filistin ve KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrı bekleniyor20 Eylül 2025 Cumartesi 14:56
  • Son dakika! YSK’dan tam kanunsuzluk talebine ret: CHP kurultayının önünde engel kalmadı19 Eylül 2025 Cuma 16:01
  • AKP'de deprem! İki günde 5. istifa geldi19 Eylül 2025 Cuma 15:53
  • Gürsel Tekin, İstanbul İl Kongresi düzenlemek için başvuru yaptı; "Tek yetkili genel merkez" denilerek reddedildi16 Eylül 2025 Salı 12:11
  • TPAO harekete geçti, Karpaz vburnu ve Mersin Adana arasında petrol aranacak16 Eylül 2025 Salı 09:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti