İtirazlar için son gün

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2024–2025 üretim yılı için yapılan ekili ve dikili ürün beyanlarına ilişkin askı listelerine itirazlar mesai bitimine kadar yapılabilecek

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, itirazlar, Genel Tarım Sigortası Fonu’nda veya bölge tarım dairelerinde 50 TL karşılığında alınacak.

İtiraz şekline ilişkin bilgilere askı listeleri üzerinde yer alan duyurudan ulaşılabileceği kaydedilen açıklamada, belirtilen tarihe kadar herhangi bir itirazda bulunulmaması halinde listelerdeki bulguların doğru kabul edilerek işlem yapılacağı ifade edildi.