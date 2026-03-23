Avtepe-Kuruova Anayolu’nda minibüs ile salon aracın çarpışması sonucu biri sürücü 7 kişi yaralandı, yaralıların tedavisi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürüyor.
Karpaz'da minibüs ile bir araç çarpıştı: 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 23 Mart 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında Avtepe-Kuruova Anayolu’nun 6-7’nci kilometreleri arasında meydana gelen kazada Hans Ulrich Wiblinger (E-72), yönetimindeki FDS NN 495 plakalı araçla Avtepe istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsiz şekilde yolun sağ şeridine geçerek, karşı yönden gelen Nuri Güler (E-52) yönetimindeki TYV 066 plakalı minibüsün sol ön kısmına çarptı.

Kazada araç sürücüsü Hans Ulrich Wiblinger ile minibüste yolcu olarak bulunan Seher Kulucan (K-11), Arzu Baladan (K-13), Melisa Boylu (K-13), Meryem Koçano (K-12), Mehmet Karaer (E-12) ve Merdan Yakubo (E-11) yaralandı.

Yaralıların Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
