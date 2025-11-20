  • BIST 10947.36
Kıbrıslı liderler bugün görüşecek

Kıbrıslı liderler bugün görüşecek

Erhürman-Hristodulidis görüşmesi bugün
Kıbrıslı liderler bugün görüşecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün ilk kez bir araya geliyor.

Erhürman ile Hristodulidis arasında gerçekleşecek tanışma toplantısı niteliğindeki ilk görüşme saat 09.30’da BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki rezidansında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, “Çözüm atmosferine sahip olduğumuzu söylemek fazla iyimserlik olur. Bu atmosferi yaratmanın liderler olarak halklarımıza karşı yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

