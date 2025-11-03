  • BIST 11060.39
İskele Kaza Mahkemesi’nde “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla yargılanan Kıbrıslı Rum A.K. ve A.K.’nin davası, tanıkların dinlenmesinin ardından 6 Kasım Perşembe gününe ertelendi.
Kıbrıslı Rum sanıkların davası Perşembe gününe ertelendi

İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan Kıbrıslı Rum iki sanık A.K (E-60) ve A.K (K-60) bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tanıkların dinlendiği duruşma, 6 Kasım Perşembe gününe ertelendi.

Savcılık, geçen duruşmalarda beş sanık aleyhine getirilen “mülke tecavüz” ve “genel rahatsızlık” suçlamalarına ilişkin davayı geri çekmiş ve sanıklar bu suçlamalardan serbest kalmıştı. “Mülke tecavüz” ve “genel rahatsızlık” suçlamalarından serbest kalan sanıkların yargılama süreci bugün de devam etti.

İddia makamı, bugünkü oturumda iki tanık daha dinletti. Bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıkların davası, hitapların ardından karar için 7 Kasım Cuma gününe ertelenmişti.

