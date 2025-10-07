Liberal Demokrasi Hareketi, Tufan Erhürman’ı destekleme kararı aldı!

Liberal Demokrasi Hareketi, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada cumhurbaşkanlığı makamının demokratik değerlerin temsili açısından önemine dikkat çekerek, uzlaşıyı merkeze alan siyaset dili ve toplumsal barışı önceleyen yaklaşımı nedeniyle Erhürman’a destek verme kararı aldığını duyurdu.

Hareketten yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı makamının yalnızca bir temsil görevi olmadığı, aynı zamanda demokrasinin niteliğini belirleyen en önemli alanlardan biri olduğu vurgulandı.

LDH tarafından yapılan açıklamanın devamı ise şu şekilde:

“Cumhurbaşkanlığı, hukukun üstünlüğünü, şeffaflığı, özgürlükçü değerleri ve katılımcı demokrasiyi esas alan bir yönetim anlayışını temsil etmelidir. Kurumların güvenilirliğini, toplumsal barışı ve ortak aklı koruyan bir duruş, liberal değerlere inanan herkesin ortak paydasıdır.

Bu çerçevede, Tufan Erhürman’ın uzlaşıyı merkeze alan siyaset dili, demokratik değerlere bağlılığı ve toplumsal barışı önceleyen yaklaşımı, Liberal Demokrasi Hareketi’nin ilkeleriyle örtüşmektedir. Yönetim Kurulumuz, toplumsal kutuplaşmayı reddeden, kurumların itibarını ve halk iradesini esas alan vizyonu nedeniyle Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a destek verme kararı almıştır.”