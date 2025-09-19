  • BIST 11048.11
Meteoroloji Dairesi karada ve taurusta etkili olacak fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu

Meteoroloji Dairesi, Taurusta karada ve bölge denizlerinde güney ve batı yönlerinden esen rüzgârların zamanla kuzey ve doğu yönlerinden 8 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde eseceğini duyurdu.
Daire açıklamasına göre, bölge denizlerinden Taurus’ta güney ve batı yönlerden esen rüzgârlar zamanla kuvvetlenerek kuzey ve doğu yönlerden 8 kuvvetinde ve fırtına şeklinde esecek. Taurusta fırtınamsı rüzgar saat 15.00'e kadar etkili olacak.

Karada ise güney ve batı yönlerden esen rüzgarın zamanla etkisini artırarak kuzey ve doğu yönlerden fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor. Karada dün saat 21.00'de başlayacn fırtınamsı rüzgar 20 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’e kadar 50-61 km/s hızında hissedilecek.

