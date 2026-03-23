Meteoroloji Dairesi: Yağışlı hava hafta boyunca sürecek

Meteoroloji Dairesi, 24-30 Mart tarihleri arasında sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı, hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren 20-23 dereceye yükseleceği belirtildi.
Meteoroloji Dairesi, yağmurlu havanın hafta boyunca devam edeceğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi'nin, 24 – 30 Mart tarihleri arasını kapsayan hava durumu raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 derece diğer günlerde ise 20 – 23 derece dolaylarında seyredecek.

Havanın, yarın, Çarşamba ve Perşembe sağanak yağışlı, Cuma bulutlu, cumartesi akşam saatleri yer yer sağanak yağışlı, Pazar sağanak yağışlı, pazartesi de parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgâr genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli, Cuma günü güney ve batı yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.

Diğer Haberler
  • Akpınar: Yeniden milletvekili adayı olmayacağım23 Mart 2026 Pazartesi 10:56
  • CTP: Toplumsal hassasiyetler siyasetimizin merkezindedir23 Mart 2026 Pazartesi 09:36
  • 62 kuruluş, 3 bin 500 dönüm orman arazisinin devredilmesini ortak açıklamayla reddetti22 Mart 2026 Pazar 18:00
  • CTP, Kumyalı, Mehmetçik ve Ötüken’i ziyaret etti22 Mart 2026 Pazar 15:46
  • Meclis Genel Kurulu toplanacak22 Mart 2026 Pazar 14:36
  • Ünal Üstel ekonomik paket açıkladı22 Mart 2026 Pazar 14:21
  • Ramazan Bayramı bugün tamamlanıyor22 Mart 2026 Pazar 12:57
  • İzmir’deki Bahar Bayramı’na KKTC Damgası22 Mart 2026 Pazar 11:46
  • UBP 9 köy ve mahallede örgüt başkanı seçimine gidiyor22 Mart 2026 Pazar 11:32
  • En çok yağış nereye düştü?21 Mart 2026 Cumartesi 16:18
