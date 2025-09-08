Meteoroloji uyardı: Yarın yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporuna göre, 9 – 15 Eylül tarihleri arasında bölge, periyodun ilk günleri alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle hava, yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 ºC, sahillerde ise 30 – 33 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esecek.