Mustafa Akıncı: “Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığında uyanmak halkı rahatlattı”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin “halkın büyük çoğunluğunu rahatlattığını” söyledi.

Akıncı, mevcut durumun beş yıl daha sürmesi halinde “ülkenin telafisi imkânsız bir noktaya gidebileceğini” belirtti. Devlet Bahçeli’nin seçim sonuçlarının ardından yaptığı “ilhak çağrısına” dikkat çeken Akıncı, “Bu açıklama bile durumun vahametini göstermeye yeterlidir” dedi.

Görevi devretmeye hazırlanan Ersin Tatar’a da değinen Akıncı, “Tatar’ın fazla üzülmesine gerek yok. Hak ederek kazanmadığı bir makamı, şimdi hak ederek kazanan birine devredecektir” ifadelerini kullandı.

2020 seçimlerinde Türkiye’deki siyasi iktidarın müdahalesine atıfta bulunan Akıncı, “O dönem Erdoğan-AKP-MHP ittifakının, başta MİT olmak üzere devlet aygıtlarının baskısı ve Falyalı’nın kara parasının etkisiyle çok az farkla kazanılmış bir seçim yaşandı. Bu kez perde gerisinde 5 yıl önceki gibi olmadı” dedi.

Akıncı, Erhürman’ın bilgi ve donanım farkının, AKP’nin Türkiye’de gerileyen gücünün ve muhalefetin birlikteliğinin bu başarıda önemli rol oynadığını vurguladı.

Tufan Erhürman’ı, seçim sürecinde emeği geçen parti, sivil toplum örgütü ve bireyleri kutlayan Akıncı, “Sonucun Kıbrıslı Türk toplumu, adamız ve bölgemiz için hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Akıncı açıklamasını, “Seçim kazanmak zor ama asıl zor olan şimdi başlıyor. Başarılar diliyorum” sözleriyle tamamladı.