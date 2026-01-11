Oje sürmeye son: 'Akıllı' takma tırnak piyasaya sürüldü

Reuters’ın haberine göre Florida merkezli dijital güzellik markası iPolish fuarda beş saniyede 400 renk değiştirebilen akıllı takma tırnağını tanıttı.
Tırnakla ilgili şirketten Lance Littelll şunları söyledi:
“Sabah uyandığınızda işe gitmek için bej kıyafet giyecekseniz tırnağınızın rengi de bej olacak.”
Engadget’in aktardığına göre tırnaklar elektrik akımıyla renk değiştiriyor. Telefona bağlanan çubuğa tırnak sokulunca renk değiştirilebiliyor.
Şirket tırnakların nasıl çalıştığıyla ilgili daha fazla bilgi vermiyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.