Sahte diploma davası: Sanıkların itham edilmesine başlandı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G., uluslararası ofis sorumlusu A.S. ve asistan B.Ö. bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanık S.G ile A.S’nin itham edildiği duruşma 8 Ekim’e, sanık B.Ö’nün davası ise 27 Ekim’e ertelendi.

Sanık S.G ile A.S, itham edildi

Bugünkü duruşmada; İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık avukatları Doğa Zeki, Hasan Yücelen ve Talat Tanca hazır bulundu.

Duruşmada sanık S.G ile A.S’nin, itham edilmesine başlandı. Mahkemede, iki sanık aleyhine getirilen davalar tek tek okundu. İki sanık, davaları kabul ettiklerini beyan etti. Duruşma, ithama devam edilmek üzere 8 Ekim Çarşamba gününe ertelendi. Sanık B.Ö’nün davasının ise 27 Ekim Pazartesi günü görüşülmesine karar verildi.

Sanıklar 130 davadan itham ediliyor

Aleyhlerinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunan sanık S.G ile A.S, toplam 130 davadan itham ediliyor.