  • BIST 10497.66
  • Altın 5844.629
  • Dolar 41.9598
  • Euro 48.8428
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Serdaroğlu’ndan hükümete erken seçim çağrısı

» »
Serdaroğlu’ndan hükümete erken seçim çağrısı
Serdaroğlu’ndan hükümete erken seçim çağrısı

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirerek, çıkan sonucun hükümetin erken seçim kararı alması gerektiğini gösterdiğini savundu.

Serdaroğlu, “Halkın güvenini kaybetmiş bir hükümetin, koltukta oturmaya hakkı yoktur. Sandık, hükümeti düşürmüştür.” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, sandıktan çıkan sonucun, “halkın artık mevcut hükümete güvenmediği” anlamı taşıdığını savundu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a seçimde tam destek verdiğini anımsatan Serdaroğlu, sandıktan çıkan tablonun “siyasi yenilgi” olduğunu savundu.

“Bu mağlubiyet, Ersin Tatar’ın şahsına değil, bu hükümetin icraatlarına, liyakatsizliğine ve halktan kopuk yönetim anlayışına verilmiş bir derstir.” diyen Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır halkın sırtına yük bindiren, adaleti ve hakkaniyeti hiçe sayan bir yönetim anlayışı, sonunda kendi yarattığı enkazın altında kalmıştır. Sahte diplomalarla, yandaş kayırmacılığıyla, torpilli atamalarla çürümüş bir sistemin temsilcileri, artık halkın vicdanında hüküm giymiştir. Bu seçimde sandığa giden her seçmen, aslında bir pusuladan çok daha fazlasını attı o kutuya: O da bir isyanın sesi, bir güven kaybının ilanıdır”

Sandığa giden her seçmenin, kutuya, bir pusuladan çok daha fazlasını; bir isyanın sesini attığını, bir güvenin kaybını ilan ettiğini savunan Serdaroğlu, “Çalışan ezilmiş, işçi hor görülmüş, asgari ücretli açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmiştir. Kamu düzeni bozulmuş, devlet yönetimi çıkar ilişkilerinin oyuncağı haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Halkın, “artık yeter” dediğini ve sandıkta hükümete “kırmızı kart” gösterdiğini ileri süren Serdaroğlu, “Bu sonuç, parlamentoda hükümete verilemeyen güvensizlik oyunun, doğrudan halk eliyle verilmiş hâlidir.” dedi.

Hükümetin meşruiyetinin tartışılması gerektiğini öne süren Serdaroğlu, bu ülkenin, bir grup siyasetçinin kişisel “ikbal hesaplarına” kurban edilemeyeceğini kaydetti.

Serdaroğlu, hükümetin, bu seçim sonucunu doğru okuması ve vakit kaybetmeden erken seçim kararı alması gerektiğini savunarak, “Çünkü halk, “artık yeter” demiştir. Bunu anlamamakta ısrar edenler, tarih sahnesinden silinmeye mahkumdur.” ifadelerinİ kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman x profilini güncelledi21 Ekim 2025 Salı 09:17
  • Erkut Yılmabaşar yazdı... Erhürman Dönemi: Diyalogla Başlayan Umut21 Ekim 2025 Salı 08:43
  • Gazimağusa ve Girne’de elektrik kesintisi21 Ekim 2025 Salı 08:25
  • Dolar’dan rekor üstüne rekor21 Ekim 2025 Salı 08:25
  • Avrupa Komisyonu, KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı tebrik etti21 Ekim 2025 Salı 08:24
  • Erdoğan, Erhürman’ı arayarak tebrik etti21 Ekim 2025 Salı 08:23
  • Arıklı: Ocak veya Şubat ayında erken seçim yapılması en doğru uygulamadır20 Ekim 2025 Pazartesi 17:27
  • Arıklı seçim tarihi verdi.. Ocak veya şubat!20 Ekim 2025 Pazartesi 17:03
  • Cumhurbaşkanı Erhürman'dan ilk açıklama...Seçimin kaybedeni yoktur.20 Ekim 2025 Pazartesi 16:53
  • Özersay: “Hükümetin bileti kesildi”20 Ekim 2025 Pazartesi 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti