Seyir Halindeyken Rahatsızlanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Tatlısu’da sakin 45 yaşındaki Ali Çam, 8 Ekim 2025 tarihinde Gazimağusa’da yönetimindeki araçla seyir halindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Rahatsızlanan Çam, önce özel bir hastaneye kaldırıldı, ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çam’ın cansız bedeni üzerinde yapılan ilk incelemede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm nedeninin belirlenebilmesi için alınan kan ve doku örnekleri ileri tetkiklere gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.