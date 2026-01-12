  • BIST 12254.83
Sivilceye neden olabilir: Atkı ne sıklıkla yıkanmalı?

Havalar soğuk ve atkı olmadan dışarıya çıkmak zor. Fakat soğuk havalarda düzenli yıkanmayan atkılar sivilceye neden olabiliyor.
Sivilceye neden olabilir: Atkı ne sıklıkla yıkanmalı?

Soğuk havalar başlayıp da kışlık kıyafetler giyilmeye başladığında sivilce sayısında artış görülebilir. Bunun nedenleri soğuk hava, cilt bakım rutininin değişmesi ve soğuğa alışamamak olabilir. Fakat Huffingtonpost‘un haberine göre bunun daha basit bir nedeni de olabilir: Atkı.

Dermatologlar atkıların kışın ciltte tahriş ve sivilcelere neden olan bakteriler için mükemmel bir ortama dönüşebileceğini belirtiyor. Zira atlı gün boyu temas ettiği her şeyi topluyor.

Bu da doktor Corey L. Hartman’a göre kumaş içindeki kir, yağ ve pislikleri yüze aktarmasına neden oluyor. Dolayısıyla cilt tahriş oluyor veya sivilce çıkıyor.

Doktor Hartman “Atkılar, özellikle tahriş edebilecek bir kumaştan yapıldıysa hafif sürtünme bile cildinizi etkileyebilir. Ciltteki bu küçük tahrişler de akneye neden olabilecek bakterilerin cilt bariyerini aşmasına olanak sağlar” diyor.

Ayrıca doktora göre soğuk ve kuru kış havası da sivilcilerin çıkma olasılığını artırıyor.

Uzmanlara göre bu gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak için her hafta atkı yıkanmalı. Hartman “Genel kural üç ila beş kullanımdan sonra yıkanması” diyor. Ayrıca görünür yağ veya makyaj gibi kir varsa atkı hemen yıkanmalı.

Öte yandan çamaşır deterjanına da dikkat edilmesi konusunda uyarıyor: “Aşırı kokulu yumuşatıcılar ve kurutma yardımcılarından kaçının. Kokunun artması sivilceye yol açmasa bile cilt hassasiyetine neden olabilir.”

Atkı alırken de dikkat etmek lazım. Zira polyester, naylon ve akrilik gibi sentetik malzemeler daha fazla ter ve kir tutuyor. Dolayısıyla daha fazla sivilceye neden oluyor.

