SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Sosyal medyada koltuk kavgası! "Sana yedirmezler"

Arıklı’dan, Küçük’e: Derdin hükümetten ayrılmamı sağlamaksa, benden boşalacak bakanlığı sana yedirmezler!
Sosyal medyada koltuk kavgası! "Sana yedirmezler"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük’ün kendisine yönelik eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Erhan Arıklı: DERDİN BENİ TAHRİK EDİP HÜKÜMETTEN AYRILMAMI SAĞLAMAKSA, EMİN OL BENDEN BOŞALACAK OLAN BAKANLIĞI SANA YEDİRMEZLER

Arıklı, Meclis’te yaptığı konuşmanın çarpıtıldığını belirterek, Küçük’ün eleştirilerinin “boş yere ortamı germeye yönelik” olduğunu savundu. Arıklı paylaşımında, “Hasan Küçük, bak kardeş, ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen ben salonda konuşurken içerde değildin. Benim cümlelerim çok açık, kayıtlarda da var. Dedim ki; ‘Bizim evden eve fiber projesi için ne bilgi ve tecrübemiz ne de sermayemiz var.’ Basın bu sözümü çarpıttı” ifadelerini kullandı.

Arıklı, Küçük’ün söz konusu eleştirilerle hükümet içi gerilim yaratmaya çalıştığını öne sürerek, “Derdin beni tahrik edip hükümetten ayrılmamı sağlamaksa, şundan emin ol kardeş, benden boşalacak olan bakanlığı sana yedirmezler. Boşa hayal kurma. Ve kardeşlik hukukumuzu da boş hayaller uğruna bozma” dedi.

Bakan Arıklı, ayrıca protokolle ilgili bir itirazı varsa Küçük’ün bunu kendisine değil, “protokolü imzalayan Başbakan’a” iletmesi gerektiğini söyledi.

KÜÇÜK, ARIKLI'YA BİR KEZ DAHA YANIT VERDİ: SANIRIM ARIKLI 'BEYİN SİSİ' YAŞIYOR

Arıklı’nın paylaşımına yanıt veren UBP Milletvekili Hasan Küçük ise Arıklı’yı “samimiyetsizlikle” suçladı. Küçük, “Sanırım Sn. Erhan Arıklı ‘beyin sisi’ yaşıyor. Empati kabiliyetini yitirmişsin ki; bakanı olduğun milleti itibarsızlaştırıp bilgisizlikle itham ediyorsun. Benim derdim koltuk değil, milletimin itibarını korumaktır” ifadelerini kullandı.

Küçük, Arıklı’yı “tahrik veya tahrip” peşinde olmakla suçlamadığını belirterek, “Amaç milletin itibarını korumaktır” dedi.

Hasan Küçük, Erhan Arıklı'YA NE DEMİŞTİ?

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir önceki günkü Meclis konuşmasında konuşan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı eleştirmişti.

Küçük paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sn.Erhan Arıklı ifadenizi düzeltin!

Ülkemizin her alanında liyakat sahibi ve tecrübe sahibi bir birinden değerli kişiler yeterlidir. Dünkü kürsü konuşmasında Sn. Erhan Arıklı’nın “biz yapamayız , bilmiyoruz” ifadeleri sadece kendini bağlar. Devlet yönetiyorsan önce halkına güveneceksin. Kimse kendi yetersizliğini herkesin yetersizliği - bilgisizliği şeklinde yorumlama hakkına sahip değildir.

Sn. Erhan Arıklı’yı bu ifadesini geri alıp düzeltmeye davet ediyorum"

