SON DAKİKAMeteoroloji Dairesi, yarın sabah saat 05.00’e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

SWIFT Projesi 14 Ocak’ta Mağusa’da tanıtılıyor

)” projesi, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü düzenlenecek lansman etkinliğiyle kamuoyuna tanıtılacak.
SWIFT Projesi 14 Ocak’ta Mağusa’da tanıtılıyor

Lansman, 14.00–17.00 saatleri arasında Mağusa Polatpaşa Bulvarı’ndaki Durmuş İyimser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

SWIFT Projesi, 2017’den bu yana yürütülen Ayluga Doğal Yaşam Parkı Projesi’nin bir parçası olarak, kuş çeşitliliği ve zengin habitat özellikleriyle öne çıkan ve potansiyel Natura 2000 adayı olan Ayluga Sulak Alanı’nın korunmasını ve kente yeniden kazandırılmasını hedefliyor.

Etkinlik, saat 14.00’te karşılama kokteyliyle başlayacak; açılış konuşmalarının ardından proje sunumu yapılacak. Saat 16.00–16.45 arasında düzenlenecek panelde “Kentsel Hakların Ekolojik Boyutu: Ayluga Sulak Alanı Perspektifi” başlığı altında alanın kentle ilişkisi planlama, koruma ve biyolojik çeşitlilik eksenlerinde ele alınacak.

Panelde;

  • Şehir Plancısı ve Kentsel Koruma Uzmanı Prof. Dr. Naciye Doratlı,

  • Mimar Doç. Dr. Müge Rıza,

  • Biyolog Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ve

  • Biyolog Uzm. Pelin Üretici konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlik süresince katılımcılar için tanışma ve ağ kurma imkânı sunulacak; ayrıca MAKAMER üyeleri tarafından hazırlanan el emeği ve geri dönüşüm ürünlerinden oluşan bir sergi de yer alacak.

18 ay sürecek proje kapsamında Ayluga Sulak Alanı’na yönelik bilimsel araştırmalar, eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve savunuculuk faaliyetleri, kurumlar arası iş birliği ve çevre dostu ürün tasarımı gibi başlıklarda çalışmalar yürütülecek.

Lansman etkinliği halka açık olarak gerçekleştirilecek.

