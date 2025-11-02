Taçoy UBP'nin 3 seçimdir yenildiğini, çok ciddi sorun hatta kriz var!!!

  • BIST 10971.52
UBP Milletvekili Hasan Taçoy, İzlem Gürçağ Altuğra’ya yönelik disiplin tartışmalarını eleştirerek, parti yönetimine “tabanın sesine kulak verin” çağrısı yaptı. Taçoy, “UBP korku ile yönetilen bir parti olmamıştır, olmayacaktır” dedi.
. “UBP TABANI KONUŞMAK İÇİN KİMSEDEN İCAZET ALMAZ”

“SORUNUN ÇÖZÜMÜ ORTADAYKEN FARKLI YÖNTEM ARAYIŞINA GEREK YOK”

Geride bıraktığımız cumhurbaşkanı seçiminde ortaya çıkan sonuç kadar, bu sonuç sonrasında gelişen bazı olaylar ortada çok ciddi bir sorun hatta kriz olduğunu gözler önüne sermiştir.

Eleştirileri dinlemek ve onlardan ders almak yerine eleştiri yapanlardan hesap sormak yoluna girmek UBP’nin demokrasi geleneğine aykırı bir tutumdur.

Değerli milletvekilimiz Sayın İzlem Gürçağ Altuğra’nın bir süredir kamuoyu ile paylaştığı ve başta UBP tabanı olmak üzere, geniş bir kesimden destek gören açıklamalarının bir disiplin suçu olarak kabul edilmesi hem partimizin hem de bu ülkenin demokrasi anlayışına son derece ters bir davranıştır.

Yapılan eleştirilerin haklılık derecesi ortadadır.

UBP girdiği son üç seçimden de yenilgiyle çıkmıştır.

Bu durumun nedenlerini araştırıp sorumlularından hesap sormak yerine, konuşanları susturmaya çalışmak ne ülkemizin ne de partimizin geleceğine hizmet eder.

Hiç kimse unutmasın ki UBP milletvekilleri halkımızın oyları ile göreve gelmiş her biri kendi değerini oluşturmuş kişilerdir. Onları aba altından sopa göstererek susturmaya çalışmak halkımıza, milletvekillerimize oy vermiş partililerimize ve partimize yönelik bir ayıptır.

Bu ayıbı UBP’ye yaşatmaya çalışmak kimsenin haddine değildir.

Ulusal Birlik Partisi yaklaşan genel seçimi de dikkate alarak derhal yetkili kurullarını toplayarak kitlesel istişare mekanizmalarını harekete geçirmelidir.

Bir hesaplaşma olacaksa bu kapalı kapılar ardında değil, herkesin gözü önünde ve tüm gerçekler ortaya konularak yapılmalıdır.

Sorunun ne olduğu ve çözüm yolu gayet net bir biçimde ortadayken “farklı yöntem” arayışı farklı niyetlere hizmet eden kabul edilemez bir tutumdur.

UBP tabanı konuşmak için kimsenin iznini ya da çağrısını beklemez. UBP tabanı konuşmak için kimseden icazet almaz. UBP korku ile yönetilen bir parti olmamıştır, olmayacaktır.

Gelinen aşamada parti yönetimine çağrım, üst üste üç seçimde yaşanan hezimetlerin devamını engellemek adına tabanın sesine kulak vermesi ve gereğini yapmasıdır.

