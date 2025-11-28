  • BIST 10897
TDP, Malta'daki Sosyalist Enternasyonal toplantılarında Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini vurguladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Malta’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantılarına katıldı.
TDP, Malta’daki Sosyalist Enternasyonal toplantılarında Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini vurguladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Malta’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantılarına katıldı. Bugün Akdeniz Komitesi oturumuyla başlayan toplantıda TDP’yi MYK üyesi Güner Ersen, PM üyesi Kemal Baykallı ve TDP Gençlik Örgütü temsilcisi Ali Azeri temsil etti.

Akdeniz’de yaşanan eşitsizlik, göç ve nüfus hareketleri, enerji politikaları, sınırlar ve bölgesel güvenlik gibi başlıkların ele alındığı toplantıda, bölgedeki gelişmelerin dünya siyasetine yansımaları da değerlendirildi.

Oturumda ayrıca, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi için ortaya koyduğu çaba uluslararası delegeler tarafından selamlandı. Toplantı, “Akdeniz’de barışın inşası” hedefiyle çalışmalarını sürdürdü.

