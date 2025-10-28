Türkiye, 44 Eurofighter alacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer, Eurofighter Typhoon savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı. Anlaşma ile Türkiye, İngiltere'den 20 Eurofighter alacak. Katar ve Umman'dan da alınacak uçaklarla toplam sayı 44 olacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Ankara'yı ziyaret etti.



Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Erdoğan ve Starmer, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

İkili, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan, Starmer ile Eurofighter işbirliği beyanını imzaladı.

TÜRKİYE 44 EUROFIGHTER ALACAK

Mevcut anlaşma İngiltere'den 20 uçak alınmasını kapsıyor. Katar ve Umman'dan tedarik edilecek uçaklarla toplam sayı 44 olacak.

Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuyla ilgili açıklama yaparak Türkiye'nin İngiltere'den 20, Katar'dan 12, Umman'dan 12 Eurofighter alacağını duyurdu. Güler, "Sayılar artabilir. Uçakların önümüzdeki yılın başında gelmesi bekleniyor" dedi.

ERDOĞAN: ANLAŞMA, İNGİLTERE İLE İŞBİRLİĞİNİN NİŞANESİ OLACAK

Erdoğan ve Starmer, imzalar sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum" dedi.



Erdoğan, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında ticaret hacminin ilk etapta 30, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığında olduklarını ve ekonomik ilişkileri güçlendirme hususunda kararlı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer'ı Filistin Devleti'ni tanıma kararından ötürü tebrik etti. "Karara iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz" diyen Erdoğan, "Gazze'deki ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında hepimize sorumluluklar düşüyor. Özellikle İsrail'deki hükümetin dizginlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

ANITKABİR VE TUSAŞ TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİ

Starmer, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerini ziyaret etti.



Anıtkabir'de, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine giden Starmer, çelenk bırakarak Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

TUSAŞ'ta ise yerli KAAN uçaklarıyla ilgili İngiliz başbakana bilgi verildi.

İLK UÇAKLAR KATAR'DAN



Anlaşma çerçevesinde envantere dahil olacak ilk Eurofighter savaş uçaklarının Katar hava kuvvetlerinden alınacak uçaklar olacağı belirtiliyor.



TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ



Umman’dan temin edilecek savaş uçaklarının üretici firma tarafından gerçekleştirilecek modernizasyonun ardından Türkiye’ye teslim edilmesi planlanıyor.



Eurofighter tedarik sürecine ilişkin imzaların atılmasıyla birlikte ise Türk pilotların eğitim ve intibak süreçleri başlatılacak.



Bu sürecin tamamlanmasının ardından Eurofighter savaş uçaklarından oluşan ilk filonun operasyonel hale gelmesi bekleniyor.