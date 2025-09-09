Türkiye'de anket sonuçları açıklandı: Kayyum kararı ters tepti!

Piar Araştırma, 3 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının hemen ardından 4-7 Eylül tarihlerinde yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankette CHP'nin oyunu artırdığı görüldü.

Piar Araştırma, 4-7 Eylül tarihleri arasında 26 ilde bin 610 katılımcı ile yaptığı ve hata payı + - yüzde 2,44 olarak açıklanan anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Ankette CHP yüzde 32,8 ile birinci parti olurken; AKP'nin oy oranı yüzde 29,8 oldu.

CHP FARKI YÜZDE 3'E ÇIKARDI

Buna göre Eylül ayında iki parti arasında oy farkı yüzde 3'e yükseldi.

Ankette MHP'nin oy oranı yüzde 8,2 olarak hesaplanırken DEM Parti diyenlerin oranı yüzde 7,7, İYİ Parti diyenlerin oranı ise yüzde 7,1 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

Zafer Partisi 4,8

YRP yüzde 3,2

Yeni Yol Partisi yüzde 1,8

BTP yüzde 1,2

TİP yüzde 1,1

Diğer yüzde 2,3

İYİ PARTİ VE CHP'NİN OY ORANI YÜKSELDİ, AKP VE MHP DÜŞTÜ

Piar Araştırma'nın 7-10 Ağustos tarihinde yaptığı ankette; CHP'nin oy oranı yüzde 31,8 olarak hesaplanırken, AKP'nin oy oranı yüzde 30,3 olarak açıklanmıştı.

CHP anketteki oy oranını yüzde 1 oranında artırırken, AKP'nin oy oranında yüzde 0,5 düşüş yaşandığı görüldü.

Ankette oyunu en fazla artıran parti bir önceki aya göre yüzde 1,1 artışla İYİ Parti oldu.

MHP'nin oy oranında ise bir Ağustos ayına göre yüzde 0,2 düşüş görüldü.