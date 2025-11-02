  • BIST 10971.52
  • Altın 5412.269
  • Dolar 42.0266
  • Euro 48.4629
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

UBP'de kılıçlar çekildi...İzlem Gürçağ’a tepki.. Üstel’e gereken adımları at çağrısı!

» »
UBP'de kılıçlar çekildi...İzlem Gürçağ’a tepki.. Üstel’e gereken adımları at çağrısı!
UBP'de kılıçlar çekildi...İzlem Gürçağ’a tepki.. Üstel’e gereken adımları at çağrısı!

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın son dönemde yaptığı açıklamalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, partinin ve Genel Başkan Ünal Üstel’in hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Açıklamada, “19 Ekim 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde partimizin yürüttüğü çalışmalara gerekli katkıyı sunmayan Sayın İzlem Gürçağ Altuğra’nın, son günlerde partimiz ve Genel Başkanımız hakkında yaptığı mesnetsiz açıklamaları dikkatle ve üzüntüyle takip etmekteyiz” ifadeleri yer aldı.

UBP açıklamasında, söz konusu seçim sürecinde kapsamlı, planlı ve yoğun bir kampanya yürütüldüğü, teşkilatlara her türlü desteğin verildiği ve partinin kararlılığının en üst düzeyde gösterildiği belirtildi.

Parti, hedeflenen sonuca ulaşılamamış olmasının ardından “kapsamlı bir iç değerlendirme süreci başlatıldığını” vurguladı. Bu kapsamda, 27 Ekim Pazartesi gününden itibaren örgüt başkanlarının katılımıyla ilçe düzeyinde toplantıların yapıldığı ve seçim sonuçlarının tüm yönleriyle ele alındığı kaydedildi.

“Seçim sürecinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyen kişilerin seçim sonrasında partimizin birlik ve bütünlüğüne zarar verecek beyanlarda bulunması kabul edilemez.” denilen açıklamada, partiyi ve Genel Başkanı hedef alan açıklamaların iyi niyetli olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

UBP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Partimizin kurumsal disiplinini, hedeflerini ve toplumsal sorumluluk bilincini zedeleyen her türlü tutum, davranış ya da açıklamaya göz yumulması, partimizin birlik ve bütünlüğüne doğrudan zarar vermektedir.”

Açıklamada ayrıca, “Girne Milletvekili Sayın İzlem Gürçağ Altuğra başta olmak üzere seçim öncesinde veya sürecinde partimizin birlik ve bütünlüğünü zedeleyici tavır ve beyanlarda bulunanlar ile yetkilerini aşanlar hakkında Genel Başkan Ünal Üstel’in gerekli adımları atacağına olan inancımız tamdır.” ifadeleri kullanıldı.

UBP Genel Sekreterliği ve ilçe başkanlıkları imzasıyla yayımlanan açıklamada, partinin birlik, bütünlük ve disiplinini koruma kararlılığı bir kez daha vurgulanarak, yaklaşan genel seçimlere “güçlü, kararlı ve tek yürek” olarak hazırlanıldığı belirtildi.

Açıklama, UBP Genel Sekreter Vekili Ahmet Savaşan, Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Girne İlçe Başkanı İbrahim Erbildim, İskele İlçe Başkanı Metin Güllü, Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan ve Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey tarafından imzalandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman çifti, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sezon açılış konserini izledi01 Kasım 2025 Cumartesi 14:42
  • 2 bin 335 araç sürücüsü kontrol edildi: 2 tutuklu01 Kasım 2025 Cumartesi 14:41
  • Lefkoşa ve Gazimağusa’da kavga: 11 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor01 Kasım 2025 Cumartesi 14:40
  • İhalesiz Fiber Protokolüne tepkiler artıyor01 Kasım 2025 Cumartesi 14:39
  • Büyük Av sezonu yarın başlıyor… “Cep bölgeleri” Resmî Gazete’de yayımlandı01 Kasım 2025 Cumartesi 12:59
  • Şampiyon Meleklerin ailelerinden 1000'inci gün mesajı: Biz unutmadık, unutturmayacağız!01 Kasım 2025 Cumartesi 12:33
  • Erhürman’a bir tebrik de TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’den01 Kasım 2025 Cumartesi 09:49
  • Cumhurbaşkanlığı'nda iki isim daha görevden alındı!01 Kasım 2025 Cumartesi 09:45
  • Kimliksizler Derneği’nin dilekçesine Güney Kıbrıs’tan hala yanıt yok!31 Ekim 2025 Cuma 18:36
  • Elektrik borçları için son ödeme tarihi 5 Kasım…31 Ekim 2025 Cuma 17:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti