World Series of Poker (WSOP) Merit Royal Diamond Hotel’de muhteşem bir finalle sona erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünya poker sahnesinde tarihi bir haftaya ev sahipliği yaptı. Amerikan patentli ve dünyanın en prestijli poker organizasyonu olan World Series of Poker (WSOP), Merit International Hotels & Casinos’un ev sahipliğinde Merit Royal Diamond Hotel’de muhteşem bir finalle sona erdi.



“Pokerin olimpiyatları” olarak adlandırılan WSOP’un KKTC’deki ilk organizasyonu, 80 farklı ülkeden gelen binlerce profesyonel oyuncu ve poker tutkununu bir araya getirdi. Etkinlik boyunca Merit Otelleri tamamen dolarken, ada genelinde restoranlar, mağazalar ve yerel işletmelerde büyük bir ekonomik hareketlilik yaşandı.



Kuzey Kıbrıs, Pokerin Yeni Kalbi Oldu



Organizasyon hem profesyonel poker dünyasında hem de uluslararası medya çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Turnuvanın ana etkinliğine katılan oyuncu sayısı rekor düzeye ulaştı; izleyici ilgisi ve dijital platformlardaki canlı yayınlar, Kıbrıs’ı küresel sahnede gündemin zirvesine taşıdı.



Songül Bekem: “Las Vegas artık sadece Amerika’da değil!”



Merit Poker Başkanı Songül Bekem, turnuva sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Las Vegas artık sadece Amerika’da değil, Akdeniz’de de yaşıyor. WSOP’un Kuzey Kıbrıs’a gelişi, yıllardır süren vizyoner çalışmalarımızın, iş birliklerimizin ve inancımızın bir sonucu. Pokerin kalbi artık Merit’te atıyor.”



Bekem, bu başarıyla Kuzey Kıbrıs’ın artık uluslararası poker destinasyonları arasında kalıcı bir yer edindiğini belirtti.



Ekonomik ve Tanıtım Açısından Dev Katkı



Uzmanlara göre WSOP’un KKTC’de gerçekleştirilmesi, turizm gelirlerinin ötesinde ülkenin uluslararası marka değerini güçlendiren tarihi bir adım oldu. Etkinlik süresince yaklaşık 7.000 turist adayı ziyaret ederken, otellerin doluluk oranı %100’e yaklaştı.



Kuzey Kıbrıs, WSOP ile birlikte artık sadece bir tatil cenneti değil, aynı zamanda dünya poker turizminin yeni merkezi olarak adından söz ettirecek.



Merit International’dan Küresel Başarıya Giden Yol



Daha önce EPT, Triton, GGPoker ve partypoker MILLIONS gibi dünya çapında dev organizasyonlara ev sahipliği yapan Merit International, WSOP’un başarısıyla birlikte Akdeniz bölgesinde organizasyon turizminin öncüsü konumunu pekiştirdi.



Kuzey Kıbrıs artık sadece bir tatil adası değil — dünya pokerinin kalbinin attığı bir merkez!

NET Holding Hakkında

Kurulduğu 1974 yılından beri turizm sektörüne odaklanan Net Holding A.Ş.; otel ve şans oyunları salonu işletmeciliği, lüks araç kiralama, otopark işletmeciliği, yayıncılık ve gayrimenkul geliştirme alanlarında hem Türkiye hem de yurt dışında yatırımlar yapmaktadır. 1988 yılında kurduğu Merit Turizm A.Ş.; K.K.T.C., Karadağ ve Bulgaristan’da kurulmuş olan Net Holding’e ait iştirakler ile marka ve işletme anlaşmaları yaparak Merit markasının hızlı bir şekilde uluslararası büyümesini sağlamaktadır. Net Holding A.Ş. ve Merit Turizm A.Ş. hisseleri Borsa Istanbul’da işlem görmektedir.

Merit International Hotels & Casinos; K.K.T.C.’nde Merit Royal Hotel & Casino, Merit Royal Premium Hotel, Merit Royal Diamond Hotel, Merit Crystal Cove Hotel Casino, Merit Park Hotel & Casino, Liman Hotel & Casino by Merit, Merit Lefkosa Hotel & Casino ve Merit Royal Gardens Hotel & Casino olmak üzere toplam 6 (altı) şans oyunları salonu ve 8 (sekiz) otel, Karadağ’da Merit Starlit Hotel & Residences & Casino ve Merit Royal Splendid Casino olmak üzere 2 (iki) şans oyunları salonu ve 1 (bir) otel, Hırvatistan’da Merit Casino Libertas olmak üzere 1 (bir) şans oyunları salonu, Bulgaristan’da Merit Grand Mosta Hotel & Casino ve Merit Casino Zenith olmak üzere 2 (iki) şans oyunları salonu ve 1 (bir) otel ve “Blue Sapphire” isimli cruise gemisi içinde 1 (bir) şans oyunları salonu olmak üzere toplam 12 (oniki) adet şans oyunları salonu ve 10 (on) adet otel ile faaliyetlerine devam etmektedir.