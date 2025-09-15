Yarın sağanak yağmur bekleniyor

Daireden yapılan açıklamaya göre, 13-19 Eylül tarihleri arasında bölge, genellikle sıcak ve nispeten nemli, yarın ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bölgede hava, bugün parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38 derece, yarın iç kesimler ve periyot süresince sahillerde ise 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yarın yer yer kuvvetli olarak esecek.