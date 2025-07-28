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1 Ağustos tören ve etkinliklerle kutlanacak

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (Güv. K.K) 49’uncu, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 67’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 454’üncü yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlikler düzenleniyor.
1 Ağustos tören ve etkinliklerle kutlanacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, cuma günü saat 06.00’da Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Karagahı'ndan başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği’nde saat 10.15’te verilecek.

Kutlamalar çerçevesinde saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

Güv.K.K Karargahı bahçesinde saat 20.00’de kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek. 

1 Ağustos’a kadar KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık olacak.

 

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