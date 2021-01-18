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1 Haftada 61 kaza 20 yaralı!

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11 Ocak    -    17 Ocak 2021   tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (61) adet trafik kazası meydana gelmiştir.
1 Haftada 61 kaza 20 yaralı!

11 Ocak    -    17 Ocak 2021   tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (61) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (15) yaralanmayla ve  (46) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (20) kişi yaralanmıştır.  
         Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (11), yakın takip (8) ve diğer etkenler (5)  yer almıştır.   
         Kazalarda toplam hasar miktarı   643750'dir.Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.  
Lefkoşa    :    25    
Gazimağusa    :    14 
Girne    :    15
Güzelyurt    :    6 
İskele    :    1
11 Ocak    -    17 Ocak 2021tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6578 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 862 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;  

     Sürat ( 325 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 23 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 87 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 17 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 23 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 88 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 73 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 25 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 29 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 6 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 2 ) ve 151 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.
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