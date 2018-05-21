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1 haftada toplam 64 adet trafik kazası meydana geldi

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1 haftada toplam 64 adet trafik kazası meydana geldi
1 haftada toplam 64 adet trafik kazası meydana geldi

14 – 20 Mayıs 2018 tarihlerini kapsayan süre içerisinde,
KKTC’de toplam 64 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan 17’si yaralanmayla ve 47’si hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 26 kişi yaralanmıştır. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (15), kavşakta durmamak (15), yakın takip (14), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenler (8) yer almıştır. Kazalarda toplam hasar miktarı 435.450.00 TL’dir.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.
Lefkoşa : 25
Gazimağusa : 10
Girne : 22
Güzelyurt : 2
İskele : 5

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 871 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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